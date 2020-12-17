Керсти Кальюлайд о желании закрыть русские школы и исключительности эстонского языка — интервью RusDelfi

Виталий Бесчастный (В): После первой волны коронавируса в марте и апреле вы говорили, что правительство хорошо справилось с пандемией. Как вы оцениваете сейчас действия Юри Ратаса и Департамента здоровья?

Керсти Кальюлайд (К): Весной у меня было беспокойство, хоть мы и хорошо справились с коронакризисом, но в то же время у многих людей сложилось впечатление, что некоторые методы были приняты не для борьбы с кризисом, а для накопления политического капитала. Это краткий вывод весеннего кризиса.

Сейчас, может быть, тревожит нечто похожее. Если люди в каждом доме, в каждой семье, в своих головах концентрируются на том, что можно сейчас делать, а что нельзя, то этого нельзя сказать о Рийгикогу, где сейчас занимаются вопросом Референдума о браке. В то же время на практике принято много правильных решений, но как мы можем требовать от населения серьезно относиться к вирусу, если этого не делают в государственном управлении. Это проблема.

Конечно, Департамент здоровья, Спасательный департамент, медики, сотрудники лабораторий делают очень хорошую и важную работу. Если задача других — находиться как можно больше дома, то эти люди не могут провести дома практически ни дня.

Алина Захарова (А): Ида-Вирумаа — единственный регион в Эстонии, где сейчас локдаун. Как вы считаете: это потому, что большинство жителей там говорят на русском языке?

К: Прошлой весной был закрыт Сааремаа, теперь Ида-Вирумаа. Я не слышала, что вирус выбирает того или иного человека по тому, на каком языке он говорит. На Сааремаа понадобилось пять дней, чтобы понять, что ситуация выходит из-под контроля, и вирус развивается слишком быстро. И пяти дней хватило, чтобы вирус захватил остров. Также мы знаем случаи, когда вирус начал бесконтрольно распространяться в таллиннских школах, и дети, которые не чувствовали болезни, распространяли вирус дальше.

President Kersti Kaljulaid Foto: Kiur Kaasik

А: Сейчас все еще активно обсуждается референдум о браке. Вы за то, чтобы брачный союз могли заключать не только мужчина и женщина или против этого?

К: Сейчас для нас это не является главной темой. Также и опросы населения показали, что для многих этот вопрос не важен. И мое рациональное восприятие мира склоняет меня в ту сторону, что у нас есть Закон о сожительстве и там есть прикладные акты. И если ты хочешь сказать государству о том, что ты готов с кем-то жить и за кого-то брать ответственность, то нет разницы, в браке ты или сожительствуешь. Но сейчас вокруг этого вопроса идут политические игры. И может, придет момент, когда мы должны будем выбрать — да или нет. Люди равны? И если ответ ”да”, что и отражено в нашем основном законе, то тогда автоматически ответ на вопрос о проведении референдума будет ”нет”.