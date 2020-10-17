Керсти Кальюлайд о Марте Хельме: министру с подобным мировоззрением не место в правительстве ЭР

”Мне непонятна неприкрытая враждебность министра внутренних дел Марта Хельме к нашему обществу. Речь идет о наших собственных людях: наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, наших соседях, коллегах, друзьях. И незнакомцах тоже, но они все равно наши люди”, — написала президент в соцсетях.

”Разделять их на основании сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других признаков и классифицировать как правильных и неправильных, как нас и их, неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто по человечески отвратительно”.

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”Мне стыдно и мне грустно, что народ Эстонии, который верит в то, что как установлено Конституцией, перед законом мы в своем доме все равны, и который думает, что таким образом защищен от произвола политиков, в очередной раз узнал, что у нас в правительстве есть министр, для которого человеческое достоинство эстоноземельцев менее важно, чем его право использовать свою власть для унижения других ".

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”Министру с такими взглядами не место в правительстве Эстонской Республики. Эстонский народ заслуживает лучшего. Сегодня утром я обсудила это и с премьер-министром, которому озвучила свою позицию”, — заявила Кальюлайд.

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