Керсти Кальюлайд не вошла в топ-100 влиятельных женщин мира. Ангела Меркель вновь возглавила рейтинг Forbes

Второе место, вслед за Ангелой Меркель второй год подряд занимает президент Европейского центробанка Кристин Лагард, замкнула тройку самых влиятельных женщин Камилла Харрис - будущий вице-президент США.
Также Forbes включил в список премьер-министра Финляндии Санну Марин. Она заняла в рейтинге 85-ое место. Журнал отмечает особую роль находящихся на руководящих постах женщин в борьбе с коронавирусом. Финского премьера называют в числе наиболее эффективных лидеров по борьбе с эпидемией.
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