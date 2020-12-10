10.12.2020, 15:10

Керсти Кальюлайд не вошла в топ-100 влиятельных женщин мира. Ангела Меркель вновь возглавила рейтинг Forbes

 (1)
EST 25
Керсти Кальюлайд и Ангела Меркель
Керсти Кальюлайд и Ангела МеркельФото: коллаж на основе фото Ekspress Meedia

Канцлер Германии Ангела Меркель 10-й год подряд возглавляет рейтинг самых влиятельных женщин мира, составленный экономическим изданием Forbes. В 2020 году в список не попала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, впервые появившаяся там в 2017 году, а также активистка Грета Тунберг.

Второе место, вслед за Ангелой Меркель второй год подряд занимает президент Европейского центробанка Кристин Лагард, замкнула тройку самых влиятельных женщин Камилла Харрис - будущий вице-президент США.

Также Forbes включил в список премьер-министра Финляндии Санну Марин. Она заняла в рейтинге 85-ое место. Журнал отмечает особую роль находящихся на руководящих постах женщин в борьбе с коронавирусом. Финского премьера называют в числе наиболее эффективных лидеров по борьбе с эпидемией.

Читайте также:

С полным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: