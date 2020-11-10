Керсти Кальюлайд находится в самоизоляции

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что
находится в самоизоляции, поскольку встречалась в пятницу в Вильяндии с человеком, у кого позже диагностировали коронавирус.
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что
”Я также считаюсь близким контактом, поэтому, согласно инструкциям Департамента здоровья, с понедельника нахожусь в самоизоляции. Все запланированные на эту неделю реальные встречи отменяются”, — написала президент в социальных сетях.
”Сейчас я чувствую себя хорошо. Ни одного симптома, который указывал бы на болезнь, нет, но сегодня я сдам и анализы. Скачайте себе приложение Hoia, носите маски даже в случае, если чувствуете себя здоровыми, и по возможности избегайте многолюдных мероприятий и собраний. Берегите себя!”.
Как мы писали ранее, за минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 553 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 128 тестов (5,0%) оказался положительным.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 143,8 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,7%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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