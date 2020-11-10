Керсти Кальюлайд находится в самоизоляции

”Я также считаюсь близким контактом, поэтому, согласно инструкциям Департамента здоровья, с понедельника нахожусь в самоизоляции. Все запланированные на эту неделю реальные встречи отменяются”, — написала президент в социальных сетях.

”Сейчас я чувствую себя хорошо. Ни одного симптома, который указывал бы на болезнь, нет, но сегодня я сдам и анализы. Скачайте себе приложение Hoia, носите маски даже в случае, если чувствуете себя здоровыми, и по возможности избегайте многолюдных мероприятий и собраний. Берегите себя!”.

Как мы писали ранее, за минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 553 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 128 тестов (5,0%) оказался положительным.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 143,8 и доля положительных результатов проведенных тестов — 6,7%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!