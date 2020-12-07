Керсти Кальюлайд: надо договориться с предпринимателями — мы не поднимаем налоги, они платят нормальную зарплату

Кальюлайд сообщила, что с ее точки зрения есть три основных направления, которые должна развивать организация. Это, во-первых, обеспечение равных возможностей на глобальном рынке дигитальных услуг. Во-вторых, создание в Европе неискаженного рынка климатически нейтральной электроэнергии. И, в-третьих, поиск возможностей для того, чтобы предприятия оплачивали полную стоимость расходов на рабочую силу.

”С случае расходов на рабочую силу мы заметили, что постепенно субсидирование этих расходов оказалось возложено на плечи государственных бюджетов. Особенно остро стоит вопрос в странах, где пособия выплачиваются работающим людям, и кроме этого имеются социальные пособия, социальное жилье в больших городах”, — пояснила Кальюлайд.

”Нам нужна договоренность с предпринимателями: мы не поднимаем налоги, но вы платите нормальную зарплату, чтобы в таком количестве пособий не было необходимости. Все эти движения разочаровавшихся людей — желтые жилеты во Франции, брексит и прочее — происходят из того, что человек чувствует: я работаю изо дня в день, но на содержание семьи не хватает. ОЭСР — нейтральное место, эта тема для нее подходит”, — сказала президент.

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