Керсти Кальюлайд: мы ведь не хотим, чтобы нам запретили гулять в лесу?

Давайте посмотрим, к примеру, на Швецию, где приняты более мягкие меры, но при этом, по крайней мере на данный момент, ситуация не вышла из-под контроля. Это может быть обусловлено как раз тем, что в демократических государствах люди привыкли сами брать на себя ответственность. Я думаю, что никто из нас не хочет, чтобы наше государство установило бы еще более жесткие ограничения. Поэтому нам всем нужно руководстоваться здравым смыслом. Мы ведь не хотим, чтобы нам резко запретили прогулки в лесу, потому что на некоторых тропах здоровья одновременно собирается слишком много людей. Мы не густонаселенная страна, так что большая часть страны должна быть для нас по-прежнему открыта и доступна. Разумеется, если ситуация станет хуже, если цифры будут свидетельствовать о том, что нынешними методами нам не остановить и не заглушить эпидемию, то нужно будет принимать более жесткие меры, например, штрафы или другие санкции. Но я все же очень надеюсь, что наши люди, жившие достаточно долго в демократических традициях, отдают себе отчет в том, что демократическое государство даже в условиях чрезвычайного положения оставляет за самими людьми ответственность заботиться о себе, своей семье и своей общине, и благодаря этому защитить нас всех", - говорит Керсти Кальюлайд.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!