Керсти Кальюлайд: мы ведь не хотим, чтобы нам запретили гулять в лесу?

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд в студии "Радио 4" поделилась своим мнением относительно того, должно ли демократическое государство оставаться по-настоящему демократическим в условиях чрезвычайной ситуации.
"Я хочу сказать, что руководитель чрезвычайного положения справился очень хорошо. Я считаю, что мы отреагировали своевременно и наши методы были пропорциональными. Те же, кто считает, что нужно было в приказном порядке принимать более жесткие меры, которые дали бы лучший результат, так вот они ошибаются. Дело в том, что при демократическом государственном устройстве и у самих граждан есть мера ответственности вести себя разумно. Задачей правительства и других институтов, включая в том числе и президента, было донести до людей понимание, что не стоит поступать по принципу "все, что не запрещено, - разрешено". Люди и сами должны сделать все от себя зависящее, ведь результат зависит от каждого из нас. Если мы все осознаем, что нужно сохранять дистанцию, что выходя на прогулку, например, в парк, нужно держаться на расстоянии пары метров от других людей, то не нужно будет устанавливать дополнительных мер по введению полного карантина. Ведь люди будут поступать осознанно.
Давайте посмотрим, к примеру, на Швецию, где приняты более мягкие меры, но при этом, по крайней мере на данный момент, ситуация не вышла из-под контроля. Это может быть обусловлено как раз тем, что в демократических государствах люди привыкли сами брать на себя ответственность. Я думаю, что никто из нас не хочет, чтобы наше государство установило бы еще более жесткие ограничения. Поэтому нам всем нужно руководстоваться здравым смыслом. Мы ведь не хотим, чтобы нам резко запретили прогулки в лесу, потому что на некоторых тропах здоровья одновременно собирается слишком много людей. Мы не густонаселенная страна, так что большая часть страны должна быть для нас по-прежнему открыта и доступна. Разумеется, если ситуация станет хуже, если цифры будут свидетельствовать о том, что нынешними методами нам не остановить и не заглушить эпидемию, то нужно будет принимать более жесткие меры, например, штрафы или другие санкции. Но я все же очень надеюсь, что наши люди, жившие достаточно долго в демократических традициях, отдают себе отчет в том, что демократическое государство даже в условиях чрезвычайного положения оставляет за самими людьми ответственность заботиться о себе, своей семье и своей общине, и благодаря этому защитить нас всех", - говорит Керсти Кальюлайд.
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