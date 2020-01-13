Керсти Кальюлайд: мы разделяем мнение о непредсказуемости России и делаем различие между режимом и гражданами

По словам главы эстонского государства, Эстония доверяет НАТО на 100%, это показывают и опросы. "Вы знаете хоть одну страну НАТО, которая подверглась бы нападению?" — сказала Кальюлайд в подтверждение своих слов о том, что альянс работает, и она в этом вопросе оптимист.

Президента Эстонии спросили, считает ли она Россию угрозой для Эстонии. "Дело не только в моей стране. Проблема касается всех, потому что Россия не относится серьезно к подписанным ею международным договорам. Возьмем Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ, по которому каждая страна имеет право на территориальную целостность. Мы разделяем со странами НАТО точку зрения, что Россия — непредсказуемая страна и что она напала на Украину и Грузию. Но мы как НАТО предприняли меры, чтобы страны, которые ближе всего к России, были бы теперь хорошо защищены", — сказала Кальюлайд.

Говоря о желании президента Франции Макрона оживить отношения между Евросоюзом и Россией, глава ЭР сказала, что нужно вести диалог друг с другом, естественно и с Россией тоже, но нельзя отходить об общих принципов и Минских договоренностей.

Кальюлайд также ответила на вопрос о том, как эстонский народ относится к России.

"Когда Россия во времена президента Ельцина признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись, что Россия будет свободной и демократической страной. К сожалению, произошло по-другому. Но я не думаю, что за это ответственны россияне. Мы делаем различие между режимом и гражданами", — сказала Кальюлайд.