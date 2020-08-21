Керсти Кальюлайд может побороться за пост генсека ОЭСР с зарплатой в 19 000 евро

Полномочия Керсти Кальюлайд на посту главы государства истекают осенью будущего года. Учитывая нынешнюю политическую реальность, маловероятно, что ей удастся сохранить за собой президентское кресло еще на один срок, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.ee
Несколько источников сообщили ERR, что президент Эстонии может баллотироваться на пост генерального секретаря ОЭСР, который будет освобожден следующим летом, и в настоящее время проводится серьезная предварительная работа для оценки возможностей.
По данным ERR, премьер-министр Юри Ратас уже общался с несколькими главами государств, чтобы заручиться поддержкой кандидатуры Кальюлайд.
Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил, что Керсти Кальюлайд дала согласие на обсуждение своей кандидатуры на предмет того, насколько она подходит для этой должности.
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