Керсти Кальюлайд: концлагерь Клоога стал одним из первых мест, где зафиксировали ужасы Холокоста

”Может, кто-то останется в живых — живите счастливо. Нам суждено умереть. Я уверена, что когда-нибудь станет известно, где наши могилы. Мои отец и мать стоят здесь, рядом со мной, и боятся за меня, свою дочь. Я пишу это предсмертное письмо дрожащей рукой. Я горжусь тем, что я — еврейка”.

Так написала одна девушка, находившаяся в концлагере Клоога, в оккупированной нацистами Эстонии. Ее прощальное письмо нашли среди оставленных убитыми вещей. Мы не знаем точно, кто была эта девочка, но знаем, насколько ужасной была ее судьба и участь ее семьи. Судьба всех жертв Холокоста — это страшные фабрики смерти, где единственной виной жертв была их национальность.

Концлагерь Клоога стал одним из первых мест в мире, где ранней осенью 1944 года были зафиксированы ужасы Холокоста. В таких местах трудно найти слова, потому что с ними связаны смерть, унижение, боль и бесчеловечность, ощущаемые там и сегодня. Но преступления против человечности никогда не должны быть забыты. Они следуют из разжигаемой враждебными человечеству идеологиями ненависти, и если мы дадим одержать победу беспамятству, лжи и полуправде, это может стать толчком к проявлению нового зла и новых ужасов.

В таких местах и в такие дни мы должны вновь и вновь вспоминать о своем долге противостоять любым попыткам отрицания Холокоста или оправдания любого преступления против человечности, не говоря уже о геноциде. Мы должны говорить об этих ужасах уже в школе, объясняя, что привело к таким чудовищным страницам в истории человечества. Это наша степень человечности и одновременно одна из гарантий того, что мы сможем предотвратить повторение столь страшных деяний.