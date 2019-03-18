Керсти Кальюлайд: когда нас сцапал Советский Союз, я знала, что есть США, где можно увидеть наш сине-черно-белый флаг

Город Нарва находится прямо на границе с Россией, и многие его жители говорят на русском. Город неоднократно становился предметом статей, где рассматривалась возможность потенциального вторжения России и начала реализации ”нарвского сценария”, чего опасаются в НАТО, поскольку в этом случае придется применять статью 5 устава НАТО. Как вам известно, она применялась лишь раз, здесь в США, после теракта 11 сентября. Существуют ли у вас хоть малейшие опасения в связи с тем, что США не вступятся и не выполнит обязательства, установленные статьей 5?

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД: Во-первых, нет, подобных опасений у меня нет. Действительно, у нас в стране живет много русскоязычных людей, и тридцать лет назад мы все очень волновались по поводу того, как эти люди будут интегрироваться в свободный мир — ведь единственная страна, в которой им довелось до этого жить, была тираническим государством, это был Советский Союз. Но сегодня мне часто даже приходится защищать наше русскоязычное меньшинство, а то люди думают, что просто из-за того, что чей-то дедушка жил в России, этот человек любит готовить борщ и разговаривает с бабушкой по-русски, он обязательно будет мыслить так же, как президент Путин. Но это совсем не так, и обращаться подобным образом со всеми русскоязычными очень несправедливо.

Наш конгресс много раз выступал с многочисленными резолюциями, гласящими, что США готово выполнять свои обязательства перед НАТО и всем, что оно в себя включает. Но почувствовали ли вы такую готовность со стороны президента Трампа и чиновников администрации, сказали ли они, что точно вас поддержат, что бы ни случилось?

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД: Позвольте я вам напомню — когда мы посетили Белый дом по случаю столетия Прибалтийских государств в прошлом году, что нам сказал президент Трамп?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Прибалтийские государства могут быть уверены: США останутся их крепким, гордым и верным другом и союзником.

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД: И позвольте добавить, что я очень за это благодарна. Каждый эстонец помнит, что когда мы были оккупированы, вы нас не подвели. Когда я росла в Советском Союзе, я все равно знала, что есть США и другие свободные страны, где можно увидеть наш сине-черно-белый флаг на акциях протеста против оккупации нашей страны. Поверьте, это было очень важно. Таким образом, США поддерживают нас и остаются с нами плечом к плечу, с нами вместе. Мы тоже теперь принадлежим к свободному миру, но отныне мы защищаем друг друга как равные партнеры.

Я, конечно же, получила заверения от обеих главных партий США в том, что НАТО и трансатлантические отношения имеют для Вашингтона значение. Ведь свободный мир у нас только один, а угрожают ему многие — дело ведь не только в России, есть на мировой арене и другие игроки. И Эстония всегда уделяла много внимания другим рискам — мы были и в Афганистане, и в Ираке, где мы до сих пор остаемся.