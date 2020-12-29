Керсти Кальюлайд: хочется надеяться, что для России настанут лучшие времена

В интервью ERR вы заявили, что Россия опасна, потому что понимает, что ее время подходит к концу. Это выговорите о закате нефтяной эпохи?

— Я не сказала, что время России подходит к концу. Заканчивается то время, когда Россия способна влиять на международные договоренности таким образом, чтобы в Европе действовало не международное право, а политика сфер интересов.

Желание двигаться к политике сфер интересов Россия наиболее ясно выразила в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президентом был Медведев. На что было сказано: нет, мы с этим не согласны.

После этого Россия дважды нападала на свои соседние государства. Физически. Такая страна не является благонадежным партнером для других.

Но в случае России интересно то обстоятельство, что там много тратят на конвенциональное оружие, модернизацию армии, и довольно мало - на образование, медицину и тому подобное.

Российская экономика переживает не лучшие времена. Частично – из-за санкций. Но и в целом, речь не идет о современной экономике. Это экономика примарного сектора, в основном экспортная. Демографические показатели неблагоприятны.

Маловероятно, что в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему будет способна и будет пытаться во всем устанавливать политику сфер влияния. Это время подходит к концу. Вот о чем я говорила.

Хочется надеяться, что для России настанут лучшие времена. Я принадлежу к тем людям, кто в 90-е годы и подумать не мог, что рядом с нами не будет жить демократическая, разделяющая наши ценности, свободная Россия. Я действительно думала, что она будет такой. И мне очень жаль, что это не так.



