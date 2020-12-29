Керсти Кальюлайд: хочется надеяться, что для России настанут лучшие времена(48)
Президент Керсти Кальюлайд в своем итоговом интервью на канале ETV+ коснулась и вопроса о роли России в мире, пишет rus.err.
Президент Керсти Кальюлайд в своем итоговом интервью на канале ETV+ коснулась и вопроса о роли России в мире, пишет rus.err.
В интервью ERR вы заявили, что Россия опасна, потому что понимает, что ее время подходит к концу. Это выговорите о закате нефтяной эпохи?
— Я не сказала, что время России подходит к концу. Заканчивается то время, когда Россия способна влиять на международные договоренности таким образом, чтобы в Европе действовало не международное право, а политика сфер интересов.
Желание двигаться к политике сфер интересов Россия наиболее ясно выразила в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда президентом был Медведев. На что было сказано: нет, мы с этим не согласны.
После этого Россия дважды нападала на свои соседние государства. Физически. Такая страна не является благонадежным партнером для других.
Но в случае России интересно то обстоятельство, что там много тратят на конвенциональное оружие, модернизацию армии, и довольно мало - на образование, медицину и тому подобное.
Российская экономика переживает не лучшие времена. Частично – из-за санкций. Но и в целом, речь не идет о современной экономике. Это экономика примарного сектора, в основном экспортная. Демографические показатели неблагоприятны.
Маловероятно, что в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему будет способна и будет пытаться во всем устанавливать политику сфер влияния. Это время подходит к концу. Вот о чем я говорила.
Хочется надеяться, что для России настанут лучшие времена. Я принадлежу к тем людям, кто в 90-е годы и подумать не мог, что рядом с нами не будет жить демократическая, разделяющая наши ценности, свободная Россия. Я действительно думала, что она будет такой. И мне очень жаль, что это не так.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус