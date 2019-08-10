Керсти Кальюлайд: Эстония могла бы показать миру быстрый путь к климатической нейтральности

"Для каждого процесса нужен хороший катализатор, и Эстония себя таковым уже показала. Может быть, выигранные 10 или 20 лет — именно то, что спасет мир", — передает слова президента rus.err.ee.

Она подчеркнула, что климат меняется так быстро, что различные виды не успевают к нему приспособиться: "В условиях меняющегося климата разные виды выживали и раньше. Вопрос в том, выживет ли вид под названием "человек".

Молодые участники посвященного климату обсуждения также выразили обеспокоенность экологическим кризисом. По словам 12-летней участницы Фестиваля мнений Леэле Юрьен, ее больше всего тревожит то, что нынешнее взрослое поколение не понимает серьезности ситуации и отрицает связанные с климатом проблемы.