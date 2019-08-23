Керсти Кальюлайд: Балтийская цепь свободы дала надежду многим народам

Балтийская цепь была организована национальными движениями стран Балтии — Rahvarinne (Народный фронт) в Эстонии, Tautas fronte в Латвии и Sajūdis в Литве в то время, когда царствовавший тоталитарный режим был еще достаточно силен, чтобы постоять за себя, отметила глава эстонского государства. "Во многих странах Восточной Европы у власти были старые коммунистические правительства, которые старались сделать всё, чтобы сохранить свои режимы навеки. Еще возвышалась, отделяя народы от свободного мира, Берлинская стена. Однако везде уже что-то надламывалось, и то, что казалось вечным, начало крошиться перед свободой, демократией и человеческой смелостью", — добавила Кальюлайд.

"Мы стояли вместе в цепи против лжи и зла, за демократию и свободу. За то, чтобы у нас в дальнейшем и всегда было бы господство закона, и никто больше не должен был испытывать страх перед обернутой в ложь несправедливостью. Мы сломали их игру и мы победили. Восстановили свою независимость и создали правовое государство. Будем хранить те ценности, за которые мы боролись в Балтийской цепи, почти два миллиона человек на 675 километрах. Мы всегда должны делать всё, что в наших силах для изменения мира к лучшему, против несправедливости", — сказала в заключении президент Эстонии.