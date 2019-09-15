Кейт Пентус-Розиманнус: политика в области климата требует немедленных решений

"Первый пункт. Решение перейти на климатическую нейтральность. Посоветовавшись на эту тему со множеством экспертов, думаю, что при умелой поддержке в виде инвестиций и инноваций, и, безусловно, при желании, перейти на климатическую нейтральность можно будет и до 2050 года, но если амбиций не хватает, то сойдёт и 2050 год. В любом случае, это лучше, чем ничего.

Данное решение необходимо для того, чтобы дать четкий сигнал рынку труда и вселить уверенность в молодых людей в вопросе того, в какой окружающей среде они будут работать, действовать, жить через 30 лет. Чем дольше нынешнее правительство тянет время и порождает неопределённость, тем дороже Эстонии обойдётся уменьшение углеродного загрязнения.

Второй пункт. Решений требуют транспорт и вопрос энергосбережения в домах. Однако и этот не поможет, если не будет решено самое главное, а главное у нас — это энергетика. Возобновляемые источники энергии, новые конкурентные решения, которые учитывают углеродную политику — этот план уже должен вовсю разрабатываться.

И третий пункт. Такие решения не могут быть осуществлены без участия учёных. Это значит, что инновации и наука должны быть существенно поддержаны. В минувшем составе Рийгикогу нами уже был предложен законопроект о создании Фонда будущего.

Но: всё по порядку. Для начала нынешнее правительство должно перестать колебаться и мяться. Требуются реальные решения. Если бы мы в своё время были не уверены в дигиатальных решениях и электронном государстве, то до сих пор звонили бы из телефонных будок, а вместо общения по скайпу отсылали бы телеграммы".