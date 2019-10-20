Каждый второй в Эстонии нормально относится к однополым бракам

В среднем по ЕС 69% респондентов придерживаются мнения, что однополые браки должны быть разрешены, а 26% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Наиболее позитивно настроенными по этому вопросу оказались жители Нидерландов, Швеции, Дании, Испании и Люксембурга.

Только 25% респондентов из Латвии согласились с мнением, что однополые отношения можно считать нормальными. Для 68% респондентов отношения между представителями одного пола оказались неприемлемыми, а 7% не имели мнения по этому вопросу.

Более негативно к однополым отношениям относятся только в Болгарии, где 20% опрошенных считают однополые отношения нормальными, и 71% — считают их неприемлемыми. В среднем по ЕС однополые отношения приемлемы для 72% респондентов, при этом самые высокие показатели толерантности были отмечены в Швеции (95%), Нидерландах (92%) и Дании (90%).