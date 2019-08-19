Каждый седьмой выезжающий за рубеж эстонский водитель попадает в аварию

Автопутешествия за границу становятся всё более популярными среди людей из Эстонии. Посещая другие страны, используются как личные, так и арендованные автомобили. Если в ближайших странах предпочитают использовать личный автомобиль, то для более отдалённых стран скорее арендованный.

If Kindlustus провёл летом этого года исследование, чтобы выяснить, как часто водители из Эстонии попадают в дорожно-транспортные происшествия за границей и кто обычно является виновником аварии.

Из исследования выяснилось, что личным или арендованным автомобилем за границей пользовались 71% людей из Эстонии. То есть поездки на автомобиле в других странах являются весьма популярными. К сожалению, это показывает и число дорожно-транспортных происшествий. Из исследования выяснилось, что в сумме 13% людей из Эстонии, водивших автомобиль за границей, участвовали в ДТП, в качестве либо виновника, либо пострадавшего.

По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, с управлением автомобилем за границей связаны гораздо более серьёзные риски, чем с тем же действием на родине.

„Для человека могут быть непривычными состояние дорог, ландшафт другой страны, другие дорожные знаки, другие скоростные ограничения и культура вождения. Если к этому также прибавить первое использование конкретной модели автомобиля и неизвестную область, то водитель точно находится в более сложном положении, чем обычно,“ – поясняет Кукк.

С арендованными автомобилями чаще происходят аварии