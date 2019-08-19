Каждый седьмой выезжающий за рубеж эстонский водитель попадает в аварию
Исследование показало, что 13% водителей из Эстонии, водивших машину за рубежом, попадает в автоаварии.
Исследование показало, что 13% водителей из Эстонии, водивших машину за рубежом, попадает в автоаварии.
Автопутешествия за границу становятся всё более популярными среди людей из Эстонии. Посещая другие страны, используются как личные, так и арендованные автомобили. Если в ближайших странах предпочитают использовать личный автомобиль, то для более отдалённых стран скорее арендованный.
If Kindlustus провёл летом этого года исследование, чтобы выяснить, как часто водители из Эстонии попадают в дорожно-транспортные происшествия за границей и кто обычно является виновником аварии.
Из исследования выяснилось, что личным или арендованным автомобилем за границей пользовались 71% людей из Эстонии. То есть поездки на автомобиле в других странах являются весьма популярными. К сожалению, это показывает и число дорожно-транспортных происшествий. Из исследования выяснилось, что в сумме 13% людей из Эстонии, водивших автомобиль за границей, участвовали в ДТП, в качестве либо виновника, либо пострадавшего.
По словам руководителя группы транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, с управлением автомобилем за границей связаны гораздо более серьёзные риски, чем с тем же действием на родине.
„Для человека могут быть непривычными состояние дорог, ландшафт другой страны, другие дорожные знаки, другие скоростные ограничения и культура вождения. Если к этому также прибавить первое использование конкретной модели автомобиля и неизвестную область, то водитель точно находится в более сложном положении, чем обычно,“ – поясняет Кукк.
С арендованными автомобилями чаще происходят аварии
Поскольку многие жители Эстонии посещают ближайшие страны на личном автомобиле, то не ничего удивительного в том, что две трети ДТП происходит с личными автомобилями и треть с арендованными. Также произошедшие с арендованными автомобилями ДТП показывают, что людям сложно одновременно привыкнуть как с культурой вождения другой страны, так и с новым для себя автомобилем.
„Также выяснилось, что в произошедших за границей ДТП примерно в 70% случаев виновником были жители Эстонии. Чаще всего ДТП за границей происходят с людьми в возрасте 45-54 года и 25-34 года (в ДТП участвовали соответственно 18% и 16% водителей),“ уточняет Кукк. „Меньше всего ДТП происходит с людьми в возрасте 55-65 лет. Хотя в этой возрастной группе автомобилем за границей пользуется 50% ответивших, в ДТП участвовали всего 5% из них.“
Также статистика ущербов If Kindlustus показывает, что довольно большая часть ущербов по дорожному страхованию и каско приходит из-за границы: в последние годы в обоих видах страхования примерно 10% ущербов. 33% аварий произошли в Финляндии, 15% в Швеции, 8% в Германии, 7% в Латвии и 6% в Норвегии.
Ущерб от автоаварии может достигать сотен тысяч евро
„Дорожное страхование и каско несомненно необходимы и при посещении других государств,“ – подчёркивает Мартин Кукк. „Например, в прошлом году водитель грузовика из Эстонии стал виновником аварии в Великобритании, где возмещения ущербов вреда здоровью пассажира пострадавшего автомобиля достигли 500 000 евро. Годом ранее в Финляндии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадавший получил серьёзный ущерб здоровью и сумма восстановительного лечения превысила 360 000 евро. Такие примеры, конечно, не являются ежедневными, но дают чёткое представление о том, что зачастую при автоавариях повреждения автомобилей являются не самыми важными и расходы на лечение людей и возмещения могут быть гораздо больше.“
Исследование о произошедших за границей автоавариях с людьми из Эстонии было произведено по заказу If Kindlustus летом этого года. В исследовании приняли участие 1000 жителей Эстонии и его организовало предприятие Inspired Communications.
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