Каждый пятый житель Эстонии старше 80 лет прошел вакцинацию

20% вакцинированных — люди старше 80 лет.

”На сегодняшний день в Эстонии вакцинировано по крайней мере одной дозой вакцины больше людей, чем тех, кто заразился коронавирусом в течение всей пандемии COVID-19. Возможность пройти вакцинацию получили все желающие из числа сотрудников медицинских учреждений и центров семейной медицины, амбулаторно-поликлинической помощи, частной медицинской помощи, стоматологических клиник и аптек. Также близится к завершению вакцинация первой дозой в домах престарелых. Семейные врачи постепенно начали вакцинировать людей старше 80 лет и людей из группы риска в возрасте до 70 лет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

На следующей неделе процесс вакцинации населения продолжится — прививку получат как люди из группы риска, так и сотрудники передовой линии.