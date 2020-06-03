03.06.2020, 21:29

Каждый пятый выпускник гимназии уклонился от госэкзаменов. Самым непопулярным экзаменом в русских школах был эстонский


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Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksam.Foto: Tiit Blaat

Поскольку в этом году из-за коронавируса государственные экзамены по окончании гимназии сделали добровольными, то каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать их. Самым непопулярным экзаменом стал эстонский как иностранный. Меньше всего отказов снискал экзамен по узкому курсу математики, пишет rus.err.

В русских гимназиях о своем намерении сдавать эстонский как иностранный в начале года заявили 2420 человек, на экзамен пришли лишь 1786 человек. 560 отказались от сдачи заранее, а 74 ученика просто не явились на экзамен. Отказников 26%.

"Учащиеся отказывались от разных экзаменов. Меньше всего было отказников от экзамена по суженному курсу математики, потому что университеты его часто требуют. Это показывает, что ученики сделали свой выбор", — комментирует глава отдела внешней оценки Министерства образования и науки Кристин Холло.

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"Учащиеся могли отказаться от одного или обоих госэкзаменов. От всех экзаменов отказались 18% учащихся", — отмечает заведующая отделом оценивания Центра компетенции Innove Аули Удде.

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