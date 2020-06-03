Каждый пятый выпускник гимназии уклонился от госэкзаменов. Самым непопулярным экзаменом в русских школах был эстонский

В русских гимназиях о своем намерении сдавать эстонский как иностранный в начале года заявили 2420 человек, на экзамен пришли лишь 1786 человек. 560 отказались от сдачи заранее, а 74 ученика просто не явились на экзамен. Отказников 26%.

"Учащиеся отказывались от разных экзаменов. Меньше всего было отказников от экзамена по суженному курсу математики, потому что университеты его часто требуют. Это показывает, что ученики сделали свой выбор", — комментирует глава отдела внешней оценки Министерства образования и науки Кристин Холло.

"Учащиеся могли отказаться от одного или обоих госэкзаменов. От всех экзаменов отказались 18% учащихся", — отмечает заведующая отделом оценивания Центра компетенции Innove Аули Удде.

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