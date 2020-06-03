Каждый пятый выпускник гимназии уклонился от госэкзаменов. Самым непопулярным экзаменом в русских школах был эстонский(5)
Поскольку в этом году из-за коронавируса государственные экзамены по окончании гимназии сделали добровольными, то каждый пятый выпускник воспользовался возможностью не сдавать их. Самым непопулярным экзаменом стал эстонский как иностранный. Меньше всего отказов снискал экзамен по узкому курсу математики, пишет rus.err.
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