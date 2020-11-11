"Каждый из нас может быть инфицирован". Если люди не будут носить маски, правительство обяжет их это сделать

Более подробно о новых ограничениях мы писали вчера ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Правило дистанцирования вступит в силу 16 ноября, а рекомендация по ношению масок будет переквалифицирована в обязательство в случае, если к тому же 16 ноября станет ясно, что просьб недостаточно.

По словам премьер-министра Юри Ратаса и министра социальных дел Танеля Кийка, это разумный срок, за который учреждения и поставщики услуг смогут адаптироваться под нововведения. Но многие задаются вопросом: не будет ли тогда слишком поздно?

По словам физика Маро Кадастика, который участвовал в составлении для правительства прогнозов по коронавирусу, все зависит от показателей заболеваемости ближайших дней. Если они останутся такими же, как сейчас (около 128 человек в день), в понедельник для ограничений поздно не будет. ”Но если завтра заболеваемость сделает скачок, то поводов для беспокойства будет больше”, — отметил он. Это, по его словам, будет означать, что невысокие показатели предыдущих дней были статистической ошибкой. Кадастик отметил, что прогнозировать влияние ограничений на распространение вируса, трудно. ”Если ограничения вступят в силу с 16 ноября, то об их влиянии можно будет говорить только в конце ноября”, — отметил он.

Вирусолог Андрес Меритс в свою очередь отметил, что людям не надо ждать понедельника. ”Никто же не запрещает уже сейчас носить маски. Покрышки меняются тоже тогда, когда появляется необходимость, а не тогда, когда это становится обязательным. А сейчас появилась необходимость”, — сказал он. Он считает, что внедрение жестких мер рано или поздно даст результат. ”Кто-то считает, что мы опоздали, кто-то — что внедряем меры слишком рано. То, как на на самом деле, мы не узнаем никогда”, — продолжил специалист. По его словам, каждый из нас может быть инфицирован, не подозревая об этом. ”Это не наша вина, что мы не знаем. Просто так есть. В Таллинне больше всего таких людей, которые заражены, но не больны”, — сказал Меритс. Носитель вируса может заразить других уже за два-три дня до появления симптомов. По этой причине в помещениях общественного пользования все должны носить маски, говорит эксперт.