"Каждый из нас может быть инфицирован". Если люди не будут носить маски, правительство обяжет их это сделать
Вчера правительство вернуло правило 2 + 2 и озвучило настоятельную рекомендацию носить маски, пишет Eesti Päevaleht.
Вчера правительство вернуло правило 2 + 2 и озвучило настоятельную рекомендацию носить маски, пишет Eesti Päevaleht.
Более подробно о новых ограничениях мы писали вчера ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Правило дистанцирования вступит в силу 16 ноября, а рекомендация по ношению масок будет переквалифицирована в обязательство в случае, если к тому же 16 ноября станет ясно, что просьб недостаточно.
По словам премьер-министра Юри Ратаса и министра социальных дел Танеля Кийка, это разумный срок, за который учреждения и поставщики услуг смогут адаптироваться под нововведения. Но многие задаются вопросом: не будет ли тогда слишком поздно?
По словам физика Маро Кадастика, который участвовал в составлении для правительства прогнозов по коронавирусу, все зависит от показателей заболеваемости ближайших дней. Если они останутся такими же, как сейчас (около 128 человек в день), в понедельник для ограничений поздно не будет. ”Но если завтра заболеваемость сделает скачок, то поводов для беспокойства будет больше”, — отметил он. Это, по его словам, будет означать, что невысокие показатели предыдущих дней были статистической ошибкой. Кадастик отметил, что прогнозировать влияние ограничений на распространение вируса, трудно. ”Если ограничения вступят в силу с 16 ноября, то об их влиянии можно будет говорить только в конце ноября”, — отметил он.
Вирусолог Андрес Меритс в свою очередь отметил, что людям не надо ждать понедельника. ”Никто же не запрещает уже сейчас носить маски. Покрышки меняются тоже тогда, когда появляется необходимость, а не тогда, когда это становится обязательным. А сейчас появилась необходимость”, — сказал он. Он считает, что внедрение жестких мер рано или поздно даст результат. ”Кто-то считает, что мы опоздали, кто-то — что внедряем меры слишком рано. То, как на на самом деле, мы не узнаем никогда”, — продолжил специалист. По его словам, каждый из нас может быть инфицирован, не подозревая об этом. ”Это не наша вина, что мы не знаем. Просто так есть. В Таллинне больше всего таких людей, которые заражены, но не больны”, — сказал Меритс. Носитель вируса может заразить других уже за два-три дня до появления симптомов. По этой причине в помещениях общественного пользования все должны носить маски, говорит эксперт.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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