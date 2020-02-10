Каждый четвертый первоклассник в Эстонии имеет лишний вес или страдает ожирением

Консультант по питанию говорит, что данная методика — это очень эффективный способ привить ребенку здоровые пищевые привычки. ”Ребенок учится познавать мир благодаря зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Он должен знать, что может доверять своим органам чувств”.
Эстонская ассоциация консультантов по питанию вместе с Rimi на данный момент проводит 20-недельный пилотный проект Meelte Kooli в пяти детских садиках с целью расширить рацион детей и сделать их пищевые привычки более разнообразными и здоровыми. Говоря об этом проекте, Хольстинг отмечает, что они хотят взрастить осознанных потребителей, которые во взрослом возрасте будут интересоваться происхождением пиши и не выбрасывать еду.
Хольстинг надеется, что Meelte Kool в будущем станет частью государственной учебной программы как в детсадах, так и в первых классах. ”Эту методику уже успешно внедрили во Франции, Великобритании, Финляндии и в Швеции”.
”Мы с радостью согласились поддержать пилотный проект Meelte Kool, поскольку просвещение молодежи в вопросах здорового образа жизни является нашим приоритетом уже на протяжении многих лет”, — сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. ”Мы были первыми, кто запретил продажу энергетических напитков подросткам в возрасте до 16 лет и продажу безалкогольного пива и сидра несовершеннолетним, поскольку нас беспокоит здоровье детей в Эстонии. Не нужно ждать государственных директив, поскольку торговцы всегда могут сами проявить инициативу и изменить ситуацию к лучшему”.
Батс добавила, что в последние пару лет предприятие Rimi проводило детские конкурсы рецептов, в которых с радостью участвовали как сотни детей, так и их воспитатели.
Кроме того, уже много лет по пятницам в Rimi действует акция, в рамках которой все овощи и фрукты дешевле на 15%.
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