10.02.2020, 10:54

Каждый четвертый первоклассник в Эстонии имеет лишний вес или страдает ожирением

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Каждый четвертый первоклассник в Эстонии имеет лишний вес или страдает ожирением
Unsplash

Каждый четвертый первоклассник в Эстонии имеет лишний вес или страдает ожирением. Среди взрослых этот диагноз имеет каждый пятый, в связи с чем Эстония занимает третье место в Европе после Мальты и Латвии по количеству людей с ожирением, сообщает Эстонская ассоциация консультантов по питанию.

Согласно недавнему исследованию, проведенному Институтом развития здравоохранения, среди подростков в возрасте 11-15 лет лишний вес имеют 21% мальчиков и 14% девочек, и эти показатели с каждым годом растут. ”Многие из нас упустили контроль над своим питанием и питанием своих детей”, — сказала член правления Эстонской ассоциации консультантов по питанию (ETNÜ) и руководитель проекта Meelte Kool Rimiga Кюлли Нольстинг.

”Пищевые привычки берут начало уже в детском возрасте — позднее их изменить уже очень сложно”, — сказала Хольстинг. ”Наибольшее влияние на пищевые привычки детей оказывают влияние их родители: иногда мы видим, что взрослые вообще перестают предлагать ребенку полезные овощи и фрукты, поскольку он их не ест и даже отказывается пробовать. В таких случаях я советую родителям применять естественный для детей метод обучения — игру. Вы должны открыть в этом элемент игры и для себя, чтобы обернуть потребление овощей и фруктов в веселое и увлекательное занятие”.

”Что делать, если ребенку, например, не нравится капуста?”, — спросила Хольстинг. ”Дайте ребенку потрогать кочан, попросите ее описать. Как выглядит свежая капуста? Какой она будет в квашеном и соленом виде? Прислушайтесь к тому, как капуста скрипит между пальцами и хрустит на зубах. В конце вы можете вместе с ребенком приготовить щи”.

”Недавнее исследование показало, что потребление овощей и фруктов среди подростков в возрасте 11-15 лет растет, и это радует”, — отметила Хольстинг.

Консультант по питанию говорит, что данная методика — это очень эффективный способ привить ребенку здоровые пищевые привычки. ”Ребенок учится познавать мир благодаря зрению, слуху, обонянию, осязанию и вкусу. Он должен знать, что может доверять своим органам чувств”.

Эстонская ассоциация консультантов по питанию вместе с Rimi на данный момент проводит 20-недельный пилотный проект Meelte Kooli в пяти детских садиках с целью расширить рацион детей и сделать их пищевые привычки более разнообразными и здоровыми. Говоря об этом проекте, Хольстинг отмечает, что они хотят взрастить осознанных потребителей, которые во взрослом возрасте будут интересоваться происхождением пиши и не выбрасывать еду.

Хольстинг надеется, что Meelte Kool в будущем станет частью государственной учебной программы как в детсадах, так и в первых классах. ”Эту методику уже успешно внедрили во Франции, Великобритании, Финляндии и в Швеции”.

”Мы с радостью согласились поддержать пилотный проект Meelte Kool, поскольку просвещение молодежи в вопросах здорового образа жизни является нашим приоритетом уже на протяжении многих лет”, — сказала специалист по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. ”Мы были первыми, кто запретил продажу энергетических напитков подросткам в возрасте до 16 лет и продажу безалкогольного пива и сидра несовершеннолетним, поскольку нас беспокоит здоровье детей в Эстонии. Не нужно ждать государственных директив, поскольку торговцы всегда могут сами проявить инициативу и изменить ситуацию к лучшему”.

Батс добавила, что в последние пару лет предприятие Rimi проводило детские конкурсы рецептов, в которых с радостью участвовали как сотни детей, так и их воспитатели.

Кроме того, уже много лет по пятницам в Rimi действует акция, в рамках которой все овощи и фрукты дешевле на 15%.

В рамках пилотного проекта будет составлена методичка для воспитателей детского сада, которые прошли программу и могут в дальнейшем работать по ней самостоятельно. В будущем принявшие участие в программе преподаватели смогут проходить дополнительное обучение 1-2 раза в год.

Проект также предусматривает проведение исследования оценки влияния, которое даст представление о результативности и потенциале проекта, а также о возможных изменениях. ETNÜ представит оценку влияния Институту развития здоровья, Министерству социальных дел, Министерству образования и местным самоуправлениям.

В проекте принимают участие детский сад Тулевику в Лаагри, детский сад Арухейна в Пеэтри, детский сад Лаулулинд в Сойнасте в Тартуском уезде, детский сад Пяясупеса в Хаапсалу и детский сад Вяйке Пяйке в Виймси.

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