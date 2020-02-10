Каждый четвертый первоклассник в Эстонии имеет лишний вес или страдает ожирением

Согласно недавнему исследованию, проведенному Институтом развития здравоохранения, среди подростков в возрасте 11-15 лет лишний вес имеют 21% мальчиков и 14% девочек, и эти показатели с каждым годом растут. ”Многие из нас упустили контроль над своим питанием и питанием своих детей”, — сказала член правления Эстонской ассоциации консультантов по питанию (ETNÜ) и руководитель проекта Meelte Kool Rimiga Кюлли Нольстинг.

”Пищевые привычки берут начало уже в детском возрасте — позднее их изменить уже очень сложно”, — сказала Хольстинг. ”Наибольшее влияние на пищевые привычки детей оказывают влияние их родители: иногда мы видим, что взрослые вообще перестают предлагать ребенку полезные овощи и фрукты, поскольку он их не ест и даже отказывается пробовать. В таких случаях я советую родителям применять естественный для детей метод обучения — игру. Вы должны открыть в этом элемент игры и для себя, чтобы обернуть потребление овощей и фруктов в веселое и увлекательное занятие”.

”Что делать, если ребенку, например, не нравится капуста?”, — спросила Хольстинг. ”Дайте ребенку потрогать кочан, попросите ее описать. Как выглядит свежая капуста? Какой она будет в квашеном и соленом виде? Прислушайтесь к тому, как капуста скрипит между пальцами и хрустит на зубах. В конце вы можете вместе с ребенком приготовить щи”.

”Недавнее исследование показало, что потребление овощей и фруктов среди подростков в возрасте 11-15 лет растет, и это радует”, — отметила Хольстинг.