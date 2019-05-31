Каждые выходные на двух таллиннских пляжах будут работать семейные палатки
Как уже сообщалось, над пляжами в Пирита и на Пикакари вновь будут развеваться Синие флаги - свидетельство экологической чистоты. Там же будут работать специальные палатки.
Как уже сообщалось, над пляжами в Пирита и на Пикакари вновь будут развеваться Синие флаги - свидетельство экологической чистоты. Там же будут работать специальные палатки.
Каждые выходные на обоих таллиннских пляжах будут работать палатки „Береги море!", где найдется занятие для всей семьи, сообщает Раэпресс.
Там будут проводиться учебные игры, знакомящие с морской средой и ее сохранением от загрязнения, разными типами побережья, морской растительностью и фауной.
В Пирита в течение июля будет открыта выставка "Мусор в море".
В 2019 году Синие флаги взовьются в 45 странах над 4560 пляжами и малыми гаванями по всему миру . Эстония восстановила участие в этом движении в 2014 году. Этого знака отличия Международного фонда экологического образования удостоен и пярнуский пляж.
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