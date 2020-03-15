Каждому школьнику свой компьютер! Добровольцы собирают компьютеры для дистанционного обучения детей

С 17 марта на две недели все школьники Эстонии из-за вспышки СOVID-19 вынуждены учиться дистанционно. Это грустная действительность, но электронное обучение серьезный вызов как для ребят, так и для родителей.

К сожалению, ситуацию усложняет тот факт, что не у всех детей в стране есть дома компьютер. Группа активистов создала в Facebook группу, где каждый желающий может предложить для школьника свой работающий и не нужный в данный момент компьютер.

Один из координаторов проекта Кятлин Рохилайд-Альясте пояснила, что уже в первые часы работы проект смог помочь нескольким школьникам получить свой компьютер и завтра они смогут приступить к учебе.

"Если у тебя есть работающий компьютер, которым ты не пользуешься, то очисти его от личных файлов, найди зарядку и приготовься. Мы дадим знать, когда его можно будет послать на указанный нами адрес. Обязательно проинформируем, для кого вы в это тяжелое время смогли сделать небольшое доброе дело. Приглашаем всех, кто может поделиться своим компьютером и тех кто в них нуждается присоединяться к группе. Давайте делать добрые дела и помогать друг другу в это сложное время", — сказала она.

Больше информации в группе ”Каждому школьнику свой компьютер” в Facebook.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!