Кая Каллас: я несколько недель подряд просила Михаила Кылварта призывать людей вакцинироваться и носить маски, а не требовать чрезвычайного положения

Один из вопросов ведущего касался того, что мэр Таллинна Михаил Кылварт призывает правительство ввести чрезвычайное положение, чтобы остановить пандемию коронавируса.

- Что касается мэра Таллинна, то я его просила несколько недель подряд. Во-первых, чтобы было больше контроля в общественном транспорте. Чтобы люди соблюдали дистанцию и носили маски. Во-вторых, чтобы он, как авторитет в глазах населения, призывал в своих обращениях: если вам делается предложение о вакцинации, пожалуйста, идите на вакцинацию, носите маски, соблюдайте дистанцию, работайте из дома. Чтобы информация лучше доходили до иноязычного населения. Вместо того, чтобы требовать объявления чрезвычайного положения, он мог бы сосредоточиться на выполнении этих простых просьб, — прокомментировала ситуацию премьер-министр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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