Кая Каллас: визит Марин Ле Пен в Эстонию вызывает вопросы

"Если посмотреть на то, как с подобными разжигателями ненависти раньше вели себя как государство, то, по-моему мнению, стоит спросить, почему она сюда приезжает и что она приезжает сюда делать", — сказала Каллас Delfi.

На вопрос, была бы ли она как председатель Партии реформ готова встретиться с Ле Пен, если бы последняя этого захотела, Каллас ответила, что не видит в этом особого смысла. "Наши взгляды не очень совпадают, но если бы такая просьба поступила, то я, несомненно, подумала бы о том, о чем она хочет поговорить и т.д. Но такой просьбы не поступало", — добавила она.

В начале следующей недели Эстонию из-за выборов в Европарламент посетит лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт" (Rassemblement National) Марин Ле Пен.

Вице-председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон сказал, что вместе с Ле Пен Эстонию посетят многие другие представители правопопулистских партий. По утверждению Мадисона, Ле Пен встретится только с политиками EKRE, не планируется и визита к премьер-министру Юри Ратасу.