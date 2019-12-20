Кая Каллас станет кассиром в магазине Maxima

”Принижение какой бы то ни было профессии расходится с моими принципами и принципами моей партии. Я считаю Эстонию здравомыслящей страной, где нельзя оскорблять и ограничивать людей из-за их взглядов или общественной позиции. Никто не может заранее сказать, что кассир станет министром, а водитель — успешным предпринимателем”, — сказала Каллас, имея в виду скандальное высказывание Март Хельме о премьер-министре Финляндии.

Напомним, что на выходных министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.