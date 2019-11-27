Кая Каллас: разве ценность женщины состоит только в том, чтобы рожать и воспитывать детей?

"Многие говорили: не делай этого, но мне показалось, что это было бы несправедливо по отношению к коллегам и моим детям. Если ребенок маленький, хочу быть вместе с ним", - пояснила известный эстонский политик.

Кая напоминает, что изначально смысл родительской компенсации был таким, чтобы молодые и делающие карьеру женщины не откладывали рождение детей. "Их проблема в том, что они не хотят терять свой профессионализм, но, к сожалению, женщин до сих пор втискивают в такие рамки, что если ты мать - то будь матерью и всё", - признает она.

"Да, я также и мама, но я и кто-то еще. Если бы у меня не было ребенка, я бы не представляла совершенно никакой ценности? Разве ценность женщины состоит только в том, что она рожает и воспитывает детей, причем желательно побольше?" - задает риторический вопрос Кая Каллас.