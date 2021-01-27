Кая Каллас рассказала, как планирует бороться с политической коррупцией

На инфочасе правительства в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас рассказала о том, как управляемое ей правительство планирует бороться с политической коррупцией.
Кая Каллас сказала, что одним из решений могло бы стать то, что партии получали финансирование только из государственного бюджета. Это снизит давление на пожертвования. Она добавила, что, учитывая ситуацию с государственным бюджетом, в Эстонии как в либеральном государстве должна оставаться возможность пожертвований.
Премьер-министр сказала, что одним из конкретных шагов для борьбы с политической коррупции могло бы стать расширение полномочий комиссии по надзору за финансированием партий таким образом, чтобы комиссия могла проверять не только доходы, но и расходы партий. Каллас уточнила, что если расходы на рекламу у конкурентов отличаются классом, то неизбежно возникает вопрос, каким образом они смогли получить что-то дешевле, чем остальные, во время высокого спроса. ”Так что по моему мнению, полномочия, позволяющие контролировать расходы, на самом деле помогли бы бороться с этой проблемой”, — сказала Каллас.
Премьер-министр также сказала, что не поддерживает идею об ограничении объема кампаний. ”Если мы установим какой-то лимит, то все равно найдутся возможности его обойти, так что это не поможет нам добиться поставленной цели”, — уточнила она.
По словам Каллас, политическая коррупция — один из первых вопросов, которыми займется новое правительство. Она сказала, что хочет обсудить это со всеми представленными в Рийгикогу партиями. ”Быть может достижение консенсуса — это слишком амбициозная цель, но эти решения могли бы быть приняты по крайней мере при поддержке квалифицированного большинства, так как это затрагивает всех нас. И все должны в равной степени стремиться к решению этого вопроса, не только коалиция, но и оппозиция”, — отметила Каллас.
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