Кая Каллас: пытаемся убедить "Отечество", что коалиция с нами для них лучше

Каллас отметила, что Партия реформ постоянно разговаривает, прежде всего, с членами "Отечества", чтобы убедить их, что Партия реформ в правительстве может решать "действительно важные вопросы", передает rus.err.ee.

"Если посмотреть на то, как в правительстве наносятся друг другу оскорбления, то эти личные раны, безусловно, разрушают все сотрудничество внутри правительства", — сказала Каллас.

"Что мы можем сделать? Мы можем предложить лучшую альтернативу. Но до тех пор, пока лидеры партий в правящей коалиции не думают, что разумно менять правительство, когда, например, лидеры "Отечества" не видят того, что EKRE говорит совершенно ясно, что они намерены проглотить "Отечество", к сожалению, ничего не произойдет. Мы можем стоять на голове, но если они сами не выйдут, то ничего не получится", — добавила она.

"Конечно, мы поднимаем вопросы, которые вызывают противоречия в правительстве. Во-вторых, мы пытаемся убедить, прежде всего, "Отечество", что с нами в правительстве мы могли бы строить Эстонию дальше — ту Эстонию, которая строилась в течение 30 лет и о которой EKRE сказала, что хочет ее разрушить. К сожалению, это правительство мелкими шагами это и делает", — сказала лидер Партии реформ.

По её словам, Партия реформ в настоящее время не обращалась больше ни к какой другой партии с разговором о сотрудничестве в правительстве.