Кая Каллас призвала жителей Эстонии оставаться дома и напомнила про штрафы

"Пожалуйста, оставайтесь дома. Кто может работать удаленно, делайте это. Пожалуйста, сократите контакты. Пожалуйста, держитесь подальше от других людей. Поскольку распространение вируса в Эстонии очень велико, мы должны вместе остановить эту кривую распространения инфекции. Правительство не может сделать этого в одиночку, поскольку вирус все еще распространяется людьми, и только мы все сами можем остановить распространение вируса", — цитирует воскресное обращение Каллас к народу Эстонии пресс-служба реформистов.

Кая Каллас напомнила, что на следующей неделе в Эстонии вступят в силу новые ограничения: "Одни говорят, что они слишком жесткие, другие считают их слишком мягкими. Но какими бы серьезными ни были ограничения, если люди им не будут следовать, они не сработают. Мы видели это на примере других европейских стран. Да, всегда можно отправить наблюдать за их соблюдением большее число полицейских патрулей, но действительно ли мы хотим, чтобы полиция смотрела, составляет ли расстояние между людьми два метра, вместо того, чтобы преследовать преступников? Почему мы не можем сделать это сами?".

По ее словам, коронавирус распространяется повсюду, и более трети людей не могут сказать, где они заразились: "Исходя из этого, мы решили, что будем усиливать контроль за соблюдением ограничений, а нарушения должны сопровождаться штрафами".

Она также подчеркнула, что молодым людям следует ограничивать себя во имя спасения жизней пожилых, которые переносят вирус более тяжело.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!