Кая Каллас призвала освободить Навального

По словам Каллас, Навального и всех задержанных мирных протестующих и журналистов следует немедленно освободить, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

По мнению премьер-министра, Европейский союз должен действовать быстро и решительно для защиты в России прав человека.

Напомним, что накануне российский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Если приговор вступит в силу, то Алексею Навальному придется провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

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