Кая Каллас призвала освободить Навального

Обвинительный приговор российскому оппозиционному лидеру Алексею Навальному циничен и не имеет ничего общего с правовым государством, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По словам Каллас, Навального и всех задержанных мирных протестующих и журналистов следует немедленно освободить, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
По мнению премьер-министра, Европейский союз должен действовать быстро и решительно для защиты в России прав человека.
Напомним, что накануне российский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Если приговор вступит в силу, то Алексею Навальному придется провести в колонии 2 года и 8 месяцев.
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