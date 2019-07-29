Кая Каллас: президент Рюйтель, вы действительно одобряете деятельность лидеров EKRE?

"Сейчас же президент Рюйтель — почетный председатель EKRE. С каким чувством он наблюдает за тем, как лидеры EKRE пропагандируют в правительстве совсем другое отношение, чем то, во имя которого работал президент Рюйтель вместе с тогдашними государственными деятелями?" — задается вопросом Каллас.

В качестве примера она выделяет, например, цитаты Рюйтели из речи при подписании договора о вступлении в Евросоюз:

"С другими странами Европы нас связывают общие ценности, вера в демократическое устройство жизни, главенство прав человека и экономику свободного рынка. Эстония убеждена, что вступление в Евросоюз обеспечит безопасность, стабильность и развитие нашей страны, поможет сохранить и укрепить культуру и позволит участвовать в обсуждении важных для Европы вопросов и разделять радости Европы".

"У нас нет причины бояться, что в Европе наша культура растворится в общей массе, уникальность Европы и состоит в способности ее стран-членов успешно действовать вместе, в то же время сохраняя национальный идентитет и самобытность стран-членов".

А также цитаты из речи Рюйтеля перед референдумом, на котором было принято решение о вступлении в Евросоюз:

"Завтрашний выбор определит наш будущий путь развития. Если большинство избирателей завтра скажет "да", то мы пойдем дальше по стабильному пути вверх".