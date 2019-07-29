29.07.2019, 15:05

Кая Каллас: президент Рюйтель, вы действительно одобряете деятельность лидеров EKRE?

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rus.delfi.ee
EST 46
EKRE volikogu Radisson Blu
Arnold Rüütel ja Martin HelmeFoto: Jaanus Lensment

Президент Арнольд Рюйтель сыграл большую роль в том, что Эстония вступила в Евросоюз. В то время представители государства действовали сплоченно и с определенной целью. Если почитать речи президента Рюйтеля на тему Евросоюза, то там можно прочитать явную поддержку как Евросоюзу, так и либеральной демократии и правам человека, пишет в Eesti Päevaleht председатель Партии реформ Кая Каллас.

"Сейчас же президент Рюйтель — почетный председатель EKRE. С каким чувством он наблюдает за тем, как лидеры EKRE пропагандируют в правительстве совсем другое отношение, чем то, во имя которого работал президент Рюйтель вместе с тогдашними государственными деятелями?" — задается вопросом Каллас.

В качестве примера она выделяет, например, цитаты Рюйтели из речи при подписании договора о вступлении в Евросоюз:

"С другими странами Европы нас связывают общие ценности, вера в демократическое устройство жизни, главенство прав человека и экономику свободного рынка. Эстония убеждена, что вступление в Евросоюз обеспечит безопасность, стабильность и развитие нашей страны, поможет сохранить и укрепить культуру и позволит участвовать в обсуждении важных для Европы вопросов и разделять радости Европы".

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"У нас нет причины бояться, что в Европе наша культура растворится в общей массе, уникальность Европы и состоит в способности ее стран-членов успешно действовать вместе, в то же время сохраняя национальный идентитет и самобытность стран-членов".

А также цитаты из речи Рюйтеля перед референдумом, на котором было принято решение о вступлении в Евросоюз:

"Завтрашний выбор определит наш будущий путь развития. Если большинство избирателей завтра скажет "да", то мы пойдем дальше по стабильному пути вверх".

"В Евросоюзе независимость Эстонии не исчезнет, а только приобретет другой масштаб".

"Будучи в Евросоюзе, у Эстонии больше возможностей отражать сегодняшние угрозы безопасности".

"В Евросоюзе для эстонских товаров открываются новые рынки, а это увеличит экспорт и добавит на предприятиях новые рабочие места".

"Основывающиеся на европейской культуре, правах человека и демократии общие ценности и цели объединяют народы больше, чем только экономические преимущества. Эстония придерживается тех же самых ценностей и стремится к тем же целям".

Мнение полностью читайте в Eesti Päevaleht.

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