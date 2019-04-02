Кая Каллас представит Рийгикогу план по созданию альтернативного правительства

Президент Керсти Кальюлайд обещала, что сначала предложит сформировать правительство руководителю выигравшей выборы партии. Каллас сказала, что, несмотря на коалиционные переговоры между центристами, EKRE и Isamaa, она намерена принять это предложение. ”Да, я приму это предложение”, — сказала Каллас Delfi.

Она добавила, что намерена встретиться с социал-демократами и составить, как и предполагает процедура, речь об основах формирования правительства и представить ее Рийгикогу.

Каллас отметила, что на поддержку со стороны парламента на настоящий момент надеяться не приходится и она ”реалистично оценивает свои возможности”, однако упустить такой шанс она не может.