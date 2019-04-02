02.04.2019, 16:21

Кая Каллас представит Рийгикогу план по созданию альтернативного правительства

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rus.delfi.ee
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Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Priit Simson

Лидер Партии реформ Кая Каллас подтвердила Delfi, что примет предложение президента сформировать правительство и вместе с социал-демократами составит план основ создания альтернативного правительства, который выставит и на голосование.

Президент Керсти Кальюлайд обещала, что сначала предложит сформировать правительство руководителю выигравшей выборы партии. Каллас сказала, что, несмотря на коалиционные переговоры между центристами, EKRE и Isamaa, она намерена принять это предложение. ”Да, я приму это предложение”, — сказала Каллас Delfi.

Она добавила, что намерена встретиться с социал-демократами и составить, как и предполагает процедура, речь об основах формирования правительства и представить ее Рийгикогу.

Каллас отметила, что на поддержку со стороны парламента на настоящий момент надеяться не приходится и она ”реалистично оценивает свои возможности”, однако упустить такой шанс она не может.

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