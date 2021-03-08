Кая Каллас: правительство решило закрыть в стране всё, что возможно

Детские сады и вся торговля закрывается, то же касается ресторанов и спортивных залов, решило только же правительство. Ограничения будут действовать месяц, начиная с четверга.
Будут закрыты торговые центры, за исключением продуктовых магазиенов, аптек, магазинов для животных и магазинов оптики.
Также закрываются предприятия общественного питания. Разрешена только продажа навынос. Все дети, за исключением детей с особыми потребностями, направляются на дистанционное обучение.
Спортивная деятельность в закрытых помещениях прекращается, за исключением профессиональных спортсменов.
Министр государственного управления Яак Ааб сказал Delfi, что ограничения вводятся по меньшей мере на один месяц и начинают действовать с четверга.
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