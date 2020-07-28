Кая Каллас: правительство нашло 3 млн евро на адвокатское бюро, но не может найти 225 000 на обучение школьных психологов

”Правительство Эстонии решило заплатить этому двокатскому бюро 3 млн евро. Это — не личные деньги Мартина Хельме и не личные деньги членов правительства. Это — нашие общие деньги как налогоплательщиков”, — отметила Каллас.

По ее словам, налогоплательщики имеют право спросить, куда идут их деньги и что они получают в обмен на них.

”Для сравнения — для того, чтобы нашим детям в школах помогали школьные психологи, нужно пройти обучение, которое для 10 специалистов будет стоить 225 000 евро. Этих денег правительство не нашло”, — привела в пример Каллас.

Подробности разразившегося вокруг Мартина Хельме скандала можно прочитать ЗДЕСЬ.