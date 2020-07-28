Кая Каллас: правительство нашло 3 млн евро на адвокатское бюро, но не может найти 225 000 на обучение школьных психологов(18)
Лидер Партии реформ Кая Каллас считает, что правительство должно сделать достоянием общественности условия договора, заключенного на деньги налогоплательщиков с американским адвокатским бюро.
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