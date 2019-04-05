Кая Каллас после встречи с президентом: представлю свой план действий Рийгикогу 15 апреля

"Действительно, согласно Конституции, у меня есть на это 14 дней, но я подготовлю свой план за одну рабочую неделю. Я представлю его Рийгикогу 15 апреля", — сказал Каллас ERR.

Каллас уже встретилась с представителями Социал-демократической партии: "Эта встреча была очень конструктивной, с очень хорошей энергетикой. Мы говорили о том, как двигаться вперед как можно быстрее, говорили о проблемах, составляли план, как в течение недели получить всю необходимую информацию и сделать все для создания позитивной альтернативы".

Однако, по словам Каллас, составляемый ею документ не является коалиционным соглашением, а содержит основные принципы управления: "Мы не разрабатываем коалиционное соглашение, потому что у нас нет большинства голосов в Рийгикогу для разработки чисто правительственного соглашения. Мы составляем основы управления".

Каллас отметила, что в отличие от партий, которые в настоящее время формируют коалицию, и чье коалиционное соглашение пока неизвестно, Партия реформ и соцдемы будут очень открыты.

"Мы победили на выборах, получили наибольшую поддержку со стороны населения Эстонии. И, как показали последние исследования, большинство избирателей хотят видеть Партию реформ в правительстве и более 70% жителей Эстонии не хотят ту коалицию, которая сейчас формируется. У них также должна быть позитивная альтернатива. Отказавшиеся никогда не выигрывают", — сказала она.