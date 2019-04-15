15.04.2019, 15:39

Кая Каллас осталась без поддержки Рийгикогу и не будет формировать правительство

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rus.delfi.ee
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Кая Каллас осталась без поддержки Рийгикогу и не будет формировать правительство
Foto: Rauno Volmar

Кая Каллас представила Рийгикогу основы своего правления, но депутаты Рийгикогу не поддержали ее кандидатуру для формирования правительства.

Поддержали Каллас 45 депутатов, 53 проголосовали против. Никто не воздержался, но двое депутатов не приняли участия в голосовании — Виктория Ладынская-Кубитс и Юллар Сааремяэ.

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