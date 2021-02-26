Кая Каллас: очень важно, чтобы производители вакцин выполнили свои обязательства перед Европой

”Эпидемиологическая ситуация беспокоит всех нас, особенно из-за распространения новых, более заразных штаммов вируса. Мы должны, с одной стороны, продолжать координировать ограничения между странами-членами, а с другой — ускорить вакцинацию”, — подчеркнула Кая Каллас. Она выразила поддержку плану Европейской комиссии, цель которого — улучшить готовность к сотрудничеству ученых, биотехнологических предприятий, производителей и учреждений публичного сектора в области борьбы с новыми штаммами вируса (программа действий в сфере биологической готовности ”Инкубатор HERA”).

Премьер-министр подчеркнула также, что страны- члены ЕС в борьбе с распространением новых штаммов не должны пойти по пути такого же закрытия границ, как прошлой весной, когда это вызвало большую неразбериху. ”Для Эстонии важно, чтобы члены ЕС придерживались принципов так называемого зеленого коридора, в соответствии с которыми необходимо обеспечить бесперебойное движение работников транспортной сферы и товаров на внутреннем рынке”, — сказала премьер-министр.

Главы государств и правительств ЕС сосредоточились в своем обсуждении на вопросах вакцинации. Каллас отметила, что предварительные договоры о закупках вакцины, которые Европейская комиссия заключила от имени членов ЕС, были самым оптимальным решением. ”Договоры с производителями вакцин, переговоры по которым вел Европейский союз, гарантировали всем членам ЕС равный доступ к вакцинам, в том числе таким небольшим государствам, как Эстония”, — отметила премьер-министр.

”Вместе с тем очень важно, чтобы производители вакцин выполнили свои обязательства перед Европой. Поэтому мы приветствуем все действия Европейской комиссии, которые позволяют увеличить производство вакцин. Мы готовы ускорить вакцинацию в Эстонии сразу же, как только объемы поставок возрастут”, — сказала премьер-министр. Европейская комиссия предприняла ряд шагов, чтобы улучшить сотрудничество между производителями лекарств, ликвидировать сбои в цепочках поставок и обеспечить доступность сырья.