Кая Каллас обсудила с финским премьером вопрос пересечения границы

Каллас подчеркнула знаковость того, что свою первую международную беседу после вступления в должность она провела именно с премьер-министром Финляндии, потому что Финляндия для нас не просто сосед, но ближайший друг и родственник.

”В Эстонии вступило в должность очень проевропейски настроенное правительство, которое считает крайне важным общение с близкими партнерами. Наша самая неотложная общая проблема — это пандемия COVID-19 и то, как одновременно держать под контролем распространение заболевания и в то же время поддерживать как можно более открытым передвижение рабочей силы между нашими странами. С завтрашнего дня правила пересечения финской границы станут более жесткими, но я заверила Санну Марин, что правительство Эстонии готово вести переговоры для того, чтобы расширить возможности путешествующих”, — сказала Каллас. Более конкретные предложения финскому правительству представит двусторонняя рабочая группа по теме COVID-19.

Каллас рассказала также о планах нового правительства Эстонии и важнейших целях коалиционного договора.

”Помимо обуздания пандемии первостепенное значение для нас имеет укрепление отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, движение к достижению целей в области климата, цифровое развитие и выход из экономического кризиса с движением в сторону сбалансированного бюджета. Для достижения этих целей мы непременно будем сотрудничать и в рамках Европейского союза”.

Каллас заверила Марин, что готова при первой возможности посетить Финляндию.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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