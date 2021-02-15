Кая Каллас об ограничениях: в них много показного

Каллас отметила, что ей очень хотелось бы, чтобы через две недели заболеваемость пошла на спад, но сейчас цифры растут. ”Я неоднократно подчеркивала, когда речь заходила об ужесточении ограничений, что есть страны, где ограничения более жесткие, но цифры не намного лучше. То есть на самом деле главная вещь, которая работает — если посмотреть, например, на Финляндию, — это то, что люди следуют правилам. Носят маски в помещениях, в автобусах, соблюдают дистанцию с другими людьми”, — сказала премьер-министр.

Каллас отметила, что в научный совет, который консультирует правительство, входят люди, связанные с медициной, но нет ученых в сфере экономики. ”Да, у нас есть видимые жертвы. Цифры, которые отражают количество заболевших и нуждающихся в больничном лечении. Но с другой стороны у нас есть невидимые жертвы. Люди, которых мы не видим: те, кто теряет работу, у кого возникают нарушения психического здоровья. Дети, у которых появляются проблемы или которые из-за ограничений остаются в стороне от образования”, — перечислила глава правительства.

Каллас отметила, что, безусловно, правительство будет прислушиваться к рекомендациям научного совета, но в любом случае попытается соблюсти баланс. Она привела в пример Латвию, где ограничения намного жестче, но статистика ничуть не лучше чем у нас.

”Пока я не видела доказательного материала относительно того, есть ли прямая связь между ограничениями и результатами. Я понимаю, что на правительство сильно давят: сделайте что-то! У людей как будто бы паника, что кто-то должен что-то сделать. Поэтому и в других странах в ограничениях много показного”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!