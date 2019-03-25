Кая Каллас о высказываниях Хельме: радикализация несет за собой реальное насилие

”В передаче "Esimene stuudio" на ETV было сказано, что Партию реформ надо наказать, что бы это ни значило”, — отметила Каллас в Facebook.

”Угроз в отношении всех, кто мыслит иначе, довольно много. Почему люди чувствуют обеспокоенность? Ни одна другая партия не высказывала столько злобы и угроз. Ни партия реформ, ни Центристская партия, ни Isamaa, ни какая бы то ни было другая”, — отметила лидер реформистов.

Она предположила, что руководство EKRE угрожают не всерьез, но, безусловно, в Эстонии есть люди, которые принимают подобные установки за чистую монету. ”Нам известно, что радикализация несет за собой реальное насилие, не только на словах, но и на действиях. Это и вызывает опасения”, — сказала Каллас.

Напомним, что Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать.