Кая Каллас о высказываниях Хельме: радикализация несет за собой реальное насилие(68)
Кая Каллас, комментируя высказывания Марта и Мартина Хельме, сказала, что EKRE в частности угрожало и Партии реформ.
Кая Каллас, комментируя высказывания Марта и Мартина Хельме, сказала, что EKRE в частности угрожало и Партии реформ.
”В передаче "Esimene stuudio" на ETV было сказано, что Партию реформ надо наказать, что бы это ни значило”, — отметила Каллас в Facebook.
”Угроз в отношении всех, кто мыслит иначе, довольно много. Почему люди чувствуют обеспокоенность? Ни одна другая партия не высказывала столько злобы и угроз. Ни партия реформ, ни Центристская партия, ни Isamaa, ни какая бы то ни было другая”, — отметила лидер реформистов.
Она предположила, что руководство EKRE угрожают не всерьез, но, безусловно, в Эстонии есть люди, которые принимают подобные установки за чистую монету. ”Нам известно, что радикализация несет за собой реальное насилие, не только на словах, но и на действиях. Это и вызывает опасения”, — сказала Каллас.
Напомним, что Март и Мартин Хельме сказали в своей радиопередаче "Räägime asjast", что если EKRE не войдет в правительство, то народных волнений не избежать.
Мартин Хельме сказал, что сторонники партии говорил им о готовности участвовать в акциях протеста. Политик подчеркнул, что сейчас это не нужно и только накалит обстановку, но добавил, что если медиаиндурстии и Партии реформ все же удастся загубить коалицию, то демонстрации хунвейбинов — это безалкогольная вечеринка по сравнению с тем, что сторонники EKRE устроят на улицах. Хельме сказал, что в этом случае митинг против Марракешского соглашения покажется невинной воскресной прогулкой.
”В Эстонии Партию реформ ненавидит 300 000 человек. Сейчас они стоят за партиями, которые формируют коалицию. Если нам все испортят, то мы бросим спичку в бочку с порохом…. В этом случае ни одно глубинное государство, как и Еврокомиссия, не смогут это предотвратить. Взрыва не избежать!”, — заявил Хельме-старший.
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