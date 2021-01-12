Кая Каллас о менталитете правящей коалиции: их примером является Трамп и его принцип "ни шагу назад"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обратилась вчера вечером ко всем фракциям Рийгикогу с предложением связать планируемый референдум по вопросу брака с доверием Рийгикогу. Это означает, что если выносимый на референдум вопрос не найдет поддержки народа, то будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

Сегодня Кая Каллас встречается с президентом. Председатель Партии реформ считает идею Керсти Кальюлайд по референдуму достойной обсуждения. "Мы с самого начала говорили, что мнение народа надо спросить так, чтобы и ответ "нет" повлек конкретные последствия. То есть, если народ ответит "нет", это привело бы к внеочередным выборам и формированию затем нового правительства. Для этого коалиция должна поставить на всенародное голосование не "вопрос государственной жизни", а проект закона", — сказала Каллас.

Касательно того, что президент вмешивается в текущую политику, Каллас сказала Delfi, что нынешняя ситуация для всех тягостна. "Можно только приветствовать, что люди, в том числе президент, думают о том, как разрешить ситуацию".

Партии правящей коалиции предложение Кальюлайд не поддержали. "Для компромисса должно быть желание, мы с Индреком Сааром (лидер социал-демократов — ред.) к этому готовы, но, к сожалению, их (коалиция во главе с EKRE)примером является Трамп, у которого принцип — "ни шагу назад", — отмечает Каллас.

По ее мнению, коалиция боится, что не получит поддержки народа, а голосование о доверии закончится поражением. "Что будет означать падение правительства и внеочередные выборы", — теоретизирует председатель Партии реформ.

Напомним, что второе и третье чтение законопроекта о проведении референдума намечено на 13 января.

Вопрос референдума звучит так: ”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”